30 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Japonya Moğolistan'ı bozguna uğrattı! Tam 14 gol...

Japonya Moğolistan'ı bozguna uğrattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Japonya ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 14-0 kazandı.

Japonya'nın Chiba kentindeki Fukuda Denshi Arena'da, seyircisiz oynanan maç, sahalarda nadir görülen bir skorla sonuçlandı.

Karşılaşmanın golleri, Osako (3), Inagaki (2), Ito (2), Furuhashi (2), Minamino, Kamada, Morita, Asano ve Tuya'dan (kendi kalesine) geldi.

Japonya Milli Takımı, 1967'de Filipinler'i 15-0 yendiği mücadeleden sonra tarihinin 2. en farklı galibiyetine imza attı.

Grupta 5'te 5 yapan Japonya, sonraki müsabakasını da kazanması halinde Asya elemelerinde 3. tura yükselecek.

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