17 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 2-2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

'nin 32. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kaldı.

'nin 32. haftasında hesapları yapan takımlardan ile karşı karşıya geldi.

'ta oynanan mücadelede konuk ekip 27. dakikada ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 31. dakikada Gylfi Sigurdsson'nun penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. İzlandalı orta saha 62'de kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Maçı bırakmayan Tottenham Harry Kane'in ikinci golüyle skoru yeniden dengeledi: 2-2.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 3 maça çıkan Tottenham puanını 50'ye, 5 haftadır kazanamayan Everton' ise 49'a yükseltti.

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