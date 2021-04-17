Everton 2-2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında Everton sahasında Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında Devler Ligi hesapları yapan takımlardan Everton ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Goodison Park'ta oynanan mücadelede konuk ekip 27. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 31. dakikada Gylfi Sigurdsson'nun penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. İzlandalı orta saha 62'de kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
Maçı bırakmayan Tottenham Harry Kane'in ikinci golüyle skoru yeniden dengeledi: 2-2.
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 3 maça çıkan Tottenham puanını 50'ye, 5 haftadır kazanamayan Everton' ise 49'a yükseltti.
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