15 Nisan 2021, Perşembe
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Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı | CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Yarı finale yükselmek isteyen, Roma - Ajax, Slavia Prag - Arsenal, Villarreal - Dinamo Zagreb, Manchester United - Granada takımları karşı karşıya geliyor. İşte mücadelelerin canlı anlatımları...
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Adını yarı finale yazdırmak isteyen takımlar, rövanş maçları için ter döküyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2. büyük organizasyonunda kozlarını paylaşan takımların, maçlarının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ROMA - AJAX MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
SLAVIA PRAG - ARSENAL MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
VILLARREAL - DINAMO ZAGREB MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
MANCHESTER UNITED - GRANADA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
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