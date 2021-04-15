15 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı | CANLI

Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Yarı finale yükselmek isteyen, - , - , - , - takımları karşı karşıya geliyor. İşte mücadelelerin canlı anlatımları...

'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Adını yarı finale yazdırmak isteyen takımlar, rövanş maçları için ter döküyor. 'nın kulüpler düzeyindeki 2. büyük organizasyonunda kozlarını paylaşan takımların, maçlarının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ROMA - AJAX MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

SLAVIA PRAG - ARSENAL MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

VILLARREAL - DINAMO ZAGREB MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

MANCHESTER UNITED - GRANADA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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