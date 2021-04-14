Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın corona virüsü testi negatif

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattı.

Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Covid-19 geçirmişti.

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