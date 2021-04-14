14 Nisan 2021, Çarşamba
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın corona virüsü testi negatif
Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattı.
Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.
Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Covid-19 geçirmişti.
Notre @yaziciyusuf97 is back 😇 pic.twitter.com/OVCzzp1utf— LOSC (@losclive) April 14, 2021
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