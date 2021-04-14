14 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın corona virüsü testi negatif

Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

ekiplerinden forması giyen milli futbolcumuz , ikinci kez yakalandığı yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattı.

() takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu , ikinci kez yakalandığı yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattı.

kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Covid-19 geçirmişti.



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