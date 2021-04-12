Premier Lig'de düşme hattında bulunan West Bromwich, Southampton'ı 3-0 golle geçti ve kümede kalma ümitlerini sürdürdü.



Mbaye Diagne'nin golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti. VAR'da inceleme yapan hakem golü iptal etti.



Fraser Forster'ın düşürülmesi sonucu penaltı kazanan West Brom'da Pereira takımını 1-0 öne geçirdi.



Golden sadece 3 dakika sonra Diagne ceza sahası içinde uygun pozisyonda Matt Phillips skoru 2-0'a getirdi.



Milli oyuncu Okay Yokuşlu farkı 3'e çıkaran golün asistini yaptı. 69'da Yokuşlu'nun muhteşem pasını Callum Robinson ağlarla buluşturdu.

Duraklama dakikalarında penaltı kazanan konuk ekipte Ward-Prowse atıştan yararlanamadı.

Mbaye Diagne yerini 76'da Robson-Kanu'ya bıraktı. Okay Yokuşlu ise 90 dakika sahada kaldı.



West Bromwich Albion puanını 24 yaptı.



Southampton ise 36 puanda kaldı

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