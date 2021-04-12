12 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich 3-0 Southampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Okay'lı Bromwich fark yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

'de düşme hattında bulunan , 'ı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz 90 dakika görev alırken, 'dan kiralan 76 dakika sahada kaldı.

'de düşme hattında bulunan , 'ı 3-0 golle geçti ve kümede kalma ümitlerini sürdürdü.

'nin golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti. VAR'da inceleme yapan hakem golü iptal etti.

'ın düşürülmesi sonucu penaltı kazanan 'da takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sadece 3 dakika sonra Diagne ceza sahası içinde uygun pozisyonda skoru 2-0'a getirdi.

Milli oyuncu farkı 3'e çıkaran golün asistini yaptı. 69'da Yokuşlu'nun muhteşem pasını ağlarla buluşturdu.

Duraklama dakikalarında penaltı kazanan konuk ekipte Ward-Prowse atıştan yararlanamadı.

Mbaye Diagne yerini 76'da -'ya bıraktı. Okay Yokuşlu ise 90 dakika sahada kaldı.

puanını 24 yaptı.

Southampton ise 36 puanda kaldı

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