11 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Inter - Cagliari maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Inter ile karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Inter ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Cagliari maçı 11 Nisan Pazar günü saat 13:30'da 'te canlı yayınlanacak.

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