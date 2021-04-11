İtalya Serie A'nın 30. haftasında Inter ile Cagliari karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Inter ile Cagliari kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Cagliari maçı 11 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ