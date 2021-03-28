FIFA'dan Erol Ersoy'a görev

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda oynanacak Gürcistan-İspanya maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, Gürcistan ile İspanya takımları arasında 28 Mart Pazar günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki Boris Paichadze Dinamo Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.



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