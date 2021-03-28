28 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA'dan Erol Ersoy'a görev

FIFA'dan Erol Ersoy'a görev
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

UEFA Gözlemcisi , 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda oynanacak - maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

UEFA Gözlemcisi , ile takımları arasında 28 Mart Pazar günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Gürcistan'ın şehrindeki 'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

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