28 Mart 2021, Pazar
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Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki Boris Paichadze Dinamo Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
FIFA'dan Erol Ersoy'a görev
UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda oynanacak Gürcistan-İspanya maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, Gürcistan ile İspanya takımları arasında 28 Mart Pazar günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki Boris Paichadze Dinamo Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
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