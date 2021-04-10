Real Madrid 2-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 30. haftasındaki El Clasico'da Real Madrid, sahasında ağırladığı Barcelona'yı Benzema ve Kroos'un golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
La Liga'nın 30. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Real Madrid ile Barcelona, Estadio Alfredo Di Stefano'da kozlarını paylaştı. Eflatun-beyazlılar, Katalan ekibini 13. dakikada Karim Benzema ve 28. dakikada Toni Kroos'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona'nın tek golüyse 60. dakikada Oscar Mingueza'dan geldi.
Öte yandan Real Madrid'de Casemiro, mücadelenin 90. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid bu sonuçla puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Barcelona ise 65 puanla 3. sırada kaldı.
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