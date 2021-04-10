10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 2-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

El Clasico'da kazanan Real Madrid!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.04.2021

İspanya 'nın 30. haftasındaki 'da , sahasında ağırladığı 'yı ve 'un golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'nın 30. haftası 'ya sahne oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ile , 'da kozlarını paylaştı. Eflatun-beyazlılar, ekibini 13. dakikada ve 28. dakikada 'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona'nın tek golüyse 60. dakikada 'dan geldi.

Öte yandan Real Madrid'de Casemiro, mücadelenin 90. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Barcelona ise 65 puanla 3. sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Chelsea fark yarattı! Chelsea fark yarattı!
Sörloth attı Leipzig kazandı! Sörloth attı Leipzig kazandı!
Real Madrid-Barcelona | CANLI Real Madrid-Barcelona | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör