10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 2-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ozan'lı Liverpool sahasında kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

'in 31. haftasında  sahasında 'yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz 89 dakika sahada kaldı.

'in 31. haftasında ile kozlarını paylaştı. 'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan 3 puanın sahibi oldu.

Aston Villa, 43. dakikada 'in attığı golle öne geçerken, Liverpool'un beraberlik sayısını 57. dakikada kaydetti. 90+1. dakikada sahneye çıkan , attığı şık golle takımına galibiyeti getirdi. Öte yandan Liverpool'un 45+2. dakikada ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Liverpool'da milli oyuncumuz , ilk 11'de başladığı mücadelede 89 dakika sahada kaldı ve yerini 'ye bıraktı.

LIVERPOOL EVİNDE 6 MAÇ SONRA KAZANDI!
'de evinde 6 maç yenildikten sonra galibiyetle tanışan Liverpool, puanını 52 yaptı ve ilk 4 sıra için önemli bir adım attı. Son 5 maçının 4'ünü kazanamayan Aston Villa ise 44 puanda kaldı.

Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool deplasmanda ile karşılaşacakken, Aston Villa ise evinde lider 'yi konuk edecek.

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