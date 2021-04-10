Liverpool 2-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool sahasında Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Ozan Kabak 89 dakika sahada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Liverpool 3 puanın sahibi oldu.
Aston Villa, 43. dakikada Watkins'in attığı golle öne geçerken, Liverpool'un beraberlik sayısını 57. dakikada Salah kaydetti. 90+1. dakikada sahneye çıkan Trent Alexander-Arnold, attığı şık golle takımına galibiyeti getirdi. Öte yandan Liverpool'un 45+2. dakikada Firmino ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Liverpool'da milli oyuncumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 89 dakika sahada kaldı ve yerini Xherdan Shaqiri'ye bıraktı.
LIVERPOOL EVİNDE 6 MAÇ SONRA KAZANDI!
Premier Lig'de evinde 6 maç yenildikten sonra galibiyetle tanışan Liverpool, puanını 52 yaptı ve ilk 4 sıra için önemli bir adım attı. Son 5 maçının 4'ünü kazanamayan Aston Villa ise 44 puanda kaldı.
Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool deplasmanda Leeds United ile karşılaşacakken, Aston Villa ise evinde lider Manchester City'yi konuk edecek.
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