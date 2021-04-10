10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Eintracht Frankfurt 4-3 Wolfsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan Frankfurt!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'nın 28. haftasında Eintracht ile karşı karşıya geldi. Gol düellosunda kazanan 4-3'lik skorla ev sahibi takım oldu.

'nın 28. haftasında Eintracht sahasında 'u 4-3 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini; , , , kaydetti.

Konuk takım golleri ise Baku, ve Maximilian Philipp'den geldi.

Bu sonucun ardından Frankfurt puanını 53 yaparken, Wolfsburg 54 puanda kaldı.

MAÇIN GOLLERİ
GOL | Eintracht Frankfurt 0 - 1 Wolfsburg 0 - 1 Wolfsburg
GOL | Eintracht Frankfurt 1 - 1 Wolfsburg
GOL | Eintracht Frankfurt 2 - 1 Wolfsburg
GOL | Eintracht Frankfurt 2-2 Wolfsburg
GOL | Eintracht Frankfurt 3-2 Wolfsburg
GOL | Eintracht Frankfurt 4-2 Wolfsburg
GOL | Eintracht Frankfurt 4-3 Wolfsburg

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ozan'lı Liverpool sahasında kazandı! Ozan'lı Liverpool sahasında kazandı!
City uzatmalarda yıkıldı! City uzatmalarda yıkıldı!
Bayern Union Berlin'e takıldı Bayern Union Berlin'e takıldı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör