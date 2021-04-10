10 Nisan 2021, Cumartesi
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Ev sahibi ekibin gollerini; Kamada, Jovic, Andre Silva, Erik Durm kaydetti.
Konuk takım golleri ise Baku, Weghourst ve Maximilian Philipp'den geldi.
Bu sonucun ardından Frankfurt puanını 53 yaparken, Wolfsburg 54 puanda kaldı.
MAÇIN GOLLERİ
Eintracht Frankfurt 4-3 Wolfsburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Bundesliga'nın 28. haftasında Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Gol düellosunda kazanan 4-3'lik skorla ev sahibi takım oldu.
Bundesliga'nın 28. haftasında Eintracht Frankfurt sahasında Wolfsburg'u 4-3 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini; Kamada, Jovic, Andre Silva, Erik Durm kaydetti.
Konuk takım golleri ise Baku, Weghourst ve Maximilian Philipp'den geldi.
Bu sonucun ardından Frankfurt puanını 53 yaparken, Wolfsburg 54 puanda kaldı.
MAÇIN GOLLERİ
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