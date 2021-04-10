10 Nisan 2021, Cumartesi
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Manchester City 1-2 Leeds United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Premier Lig'in 31. haftasında lider Manchester City, sahasında Leeds United'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City ile Leeds United, Etihad Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 42 ve 90+1. dakikalarda Stuart Dallas'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. City'nin tek golüyse 76. dakikada Ferran Torres kaydetti.
Öte yandan konuk takımda Liam Cooper, 45+1. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Manchester City bu sonuçla 74 puanda kalarak zirvedeki yerini korudu. Puanını 45'e yükselten Leeds United ise 10. sırada yer aldı.
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