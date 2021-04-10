10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 1-2 Leeds United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

City uzatmalarda yıkıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

'in 31. haftasında lider , sahasında 'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

'in 31. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 42 ve 90+1. dakikalarda 'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. City'nin tek golüyse 76. dakikada kaydetti.

Öte yandan konuk takımda , 45+1. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Manchester City bu sonuçla 74 puanda kalarak zirvedeki yerini korudu. Puanını 45'e yükselten Leeds United ise 10. sırada yer aldı.

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