10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Aston Villa maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'da 'ta canlı yayınlanacak.

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