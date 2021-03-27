Dünya Kupası Elemeleri A grubu maçında Sırbistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sırbistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri A grubu maçında Sırbistan Rajko Mitić Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SIRBİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sırbistan - Portekiz maçı 27 Mart Cumartesi günü saat 22:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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