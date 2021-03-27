27 Mart 2021, Cumartesi

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Sırbistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Sırbistan - Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sırbistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

maçında Rajko Mitić Stadyumu'nda ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SIRBİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sırbistan - Portekiz maçı 27 Mart Cumartesi günü saat 22:45'te 'ta canlı yayınlanacak.

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