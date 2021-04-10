Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı CANLI YAYIN
Bundesliga'nın 28. haftasında Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg kozlarını paylaşıyor. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
EINTRACHT FRANKFURT - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı saat 16:30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
EINTRACHT FRANKFURT - WOLFSBURG İLK 11'LER
Eintracht Frankfurt: Trapp, Melo, Ilsanker, N'Dicka, Durm, Sow, Rode, Kostic, Kamada, Jovic, Silva
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon, Schlager, Arnold, Baku, Gerhardt, Brekalo, Weghorst
MAÇIN GOLLERİ
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