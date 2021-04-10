10 Nisan 2021, Cumartesi

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Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı CANLI YAYIN

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'nın 28. haftasında ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile Wolfsburg kozlarını paylaşıyor. 'ta oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

EINTRACHT FRANKFURT - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı saat 16:30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

EINTRACHT FRANKFURT - WOLFSBURG İLK 11'LER

Eintracht Frankfurt: , , , N'Dicka, , , , , , ,

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon, Schlager, Arnold, Baku, Gerhardt, Brekalo, Weghorst

ASpor CANLI YAYIN

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Eintracht Frankfurt 0 - 1 Wolfsburg
GOL | Eintracht Frankfurt 2 - 1 Wolfsburg
GOL | Eintracht Frankfurt 2-2 Wolfsburg
GOL | Eintracht Frankfurt 3-2 Wolfsburg
GOL | Eintracht Frankfurt 4-2 Wolfsburg

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