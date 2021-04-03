İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Arsenal ile Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Arsenal ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Liverpool maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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