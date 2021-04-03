03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile 'ın formasını giydiği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Liverpool maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 22:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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