Almanya Bundesliga 27. haftasında RB Leipzig ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında RB Leipzig ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Bayern Münih maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ