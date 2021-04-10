İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Crystal Palace ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Crystal Palace ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Chelsea maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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