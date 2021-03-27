27 Mart 2021, Cumartesi
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Hollanda - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri
Dünya Kupası Elemeleri G grubu maçında Hollanda ile Letonya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hollanda - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası Elemeleri G grubu maçında Hollanda ile Letonya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
HOLLANDA - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hollanda - Letonya maçı 27 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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