Almanya Bundesliga 28. haftasında Werder Bremen ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Werder Bremen - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Werder Bremen ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Werder Bremen - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WERDER BREMEN - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - RB Leipzig maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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