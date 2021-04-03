İspanya La Liga'da Real Madrid ile Eibar karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Eibar kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - EIBAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Eibar maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 17:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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