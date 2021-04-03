03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid - Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Eibar maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'da ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - EIBAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Eibar maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 17:15'te 'ta canlı yayınlanacak.

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