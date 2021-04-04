04 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Werder Bremen maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

27. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stuttgart - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Werder Bremen maçı 4 Nisan Pazar günü saat 16:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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