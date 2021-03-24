24 Mart 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: FIFA Başkanı Sepp Blatter 6 yıl 8 ay futboldan men edildi

Eski FIFA başkanına tarihi ceza!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

Eski Başkanı , finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi.

Eski Başkanı , finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi.

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