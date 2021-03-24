Dünya Kupası Elemeleri D grubu ilk maçında Fransa ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fransa - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri D grubu ilk maçında Fransa Stade de France'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor: Peki, Fransa - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa - Ukrayna maçı 24 Mart Çarşamba günü saat S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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