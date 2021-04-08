08 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lille Kulübü Zeki Çelik'in test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı

Lille'den Zeki Çelik açıklaması!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

() takımlarından takımı milli futbolcu 'in corona virüsü test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

() takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Lille Teknik Direktörü , ligin 32. haftasında yarın ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Zeki Çelik'in 'den döndüğünü ve Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

Milli futbolcunun maç kadrosunda yer alacağını kaydeden Galtier, ikinci kez koronavirüse yakalanan 'nın da test sonuçlarının negatif çıkması halinde gelecek hafta kadroya girebileceğini belirtti.

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