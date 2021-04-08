08 Nisan 2021, Perşembe
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Lille'den Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı paylaşımı! "Batman ve Robin'den sonra..."
Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille, temsilcilerimiz Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı için Batman ve Robin paylaşımı yaptı. Fransız ekibi milli yıldızlarımız için "Batman ve Robin'den sonra en iyi süper kahraman ikilisi" ifadelerini kullandı.
A Milli Futbol Takımı'mızın ve Lille'in yıldızları Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı için Fransız temsilcisinden özel paylaşım geldi.
Lille, Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı için yaptığı paylaşımda 'Batman - Robin' benzetmesi yaptı.
İşte o paylaşım;
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