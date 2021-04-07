07 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 2-1 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erteleme maçında kazanan Juventus!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

'nde corona virüsü sebebiyle ertelenen - maçı oynandı. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 mağlup etti.

'nde () takımlardaki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları sebebiyle daha önce ertelenen - maçı oynandı.
Mücadelenin 13. dakikasında Portekizli , Juventus'u 1-0 üstün duruma getirdi.

İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçilirken, ikinci yarının 73. dakikasında Arjantinli , siyah-beyazlılar adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

90.dakikada Napoli'nin kazandığı penaltı atışını gole çeviren , maçın skorunu 2-1 olarak tayin eden golü attı.

Bu sonuçla Juventus, puanını 59'a yükseltti ve yeniden 3. sıraya çıktı. Siyah-beyazlı takım, lider Inter'in 12 puan gerisinde bulunuyor.

Bu arada, Covid-19'u yeni atlatan milli futbolcu , maç kadrosunda yer alsa da bu mücadelede forma giymedi.

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