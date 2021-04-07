Juventus 2-1 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde corona virüsü sebebiyle ertelenen Juventus-Napoli maçı oynandı. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 mağlup etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) takımlardaki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları sebebiyle daha önce ertelenen Juventus-Napoli maçı oynandı.

Mücadelenin 13. dakikasında Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'u 1-0 üstün duruma getirdi.



İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçilirken, ikinci yarının 73. dakikasında Arjantinli Paulo Dybala, siyah-beyazlılar adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.



90.dakikada Napoli'nin kazandığı penaltı atışını gole çeviren Lorenzo Insigne, maçın skorunu 2-1 olarak tayin eden golü attı.



Bu sonuçla Juventus, puanını 59'a yükseltti ve yeniden 3. sıraya çıktı. Siyah-beyazlı takım, lider Inter'in 12 puan gerisinde bulunuyor.



Bu arada, Covid-19'u yeni atlatan milli futbolcu Merih Demiral, maç kadrosunda yer alsa da bu mücadelede forma giymedi.

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