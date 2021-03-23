23 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina Teknik Direktörü Cesare Prandelli istifa etti!

Prandelli istifa etti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Bir dönem 'ı çalıştıran , 'dan istifa ettiğini açıkladı.

'da dönemi sona erdi. Deneyimli çalıştırıcı, ekibindeki görevinden istifa etti. Bir dönem takımlarından 'ı da çalıştıran Prandelli'nin futbol dışı nedenlerden dolayı istifa ettiği belirtildi. Fiorentina'da sezon sonuna kadar takımın başında olacak.
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