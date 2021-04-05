05 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton - Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Crystal Palace maçı 5 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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