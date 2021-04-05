İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Everton ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Everton ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Crystal Palace maçı 5 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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