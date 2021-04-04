04 Nisan 2021, Pazar
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Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SEVILLA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sevilla - Atletico Madrid maçı 4 Nisan Pazar günü saat 22:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
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