04 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Brighton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Brighton maçı 4 Nisan Pazar günü saat 21:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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