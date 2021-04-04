İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Manchester United ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Manchester United ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Brighton maçı 4 Nisan Pazar günü saat 21:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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