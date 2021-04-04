04 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Romelu Lukaku Inter tarihine geçti!

Lukaku tarihe geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

devi Inter'de forma giyen Belçikalı forvet , Bologna'ya attığı golle bu sezonki 20. golünü kaydetti. Inter'deki ikinci sezonunda da 20 gol barajını aşan yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde bunu başaran 7. oyuncu oldu.

Zirve takipçisi Milan ve Juventus'un puan kaybettiği haftada Inter deplasmanda Bologna'yı 'nun golüyle 1-0 yendi. Mavi-siyahlı takım, aradaki puan farkını arttırdı. Inter en yakın takipçisi Milan'a 8, Atalanta'ya 10 ve Juventus'a 12 puan fark attı.

Bologna karşısında galibiyet golünü atan Romelu Lukaku, bu sezon 'da 20. golüne ulaştı. Geçen sezon başında Manchester United'dan Inter'e 74 milyon Euro karşılığında katılan Belçikalı, ilk sezonunda ligde 23 toplamda 34 gol kaydetmişti.

Inter'deki iki sezonunda 20 gol barajını geçen 27 yaşındaki oyuncu bunu başaran 7. Inter'li oyuncu oldu.

Inter formasıyla Serie A'da üst üste en az iki sezon 20 ve üzeri gol atan oyuncular; (5 sezon), Istcan Nyers (4 sezon), Mauro Icardi (2 sezon), (2 sezon), Roberto Boninsegna (2 sezon) ve Amedeo Amadei (2 sezon)

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