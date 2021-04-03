Almanya Bundesliga 27. haftasında Wolfsburg ile Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Wolfsburg ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Köln maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - KÖLN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Schlager, Arnold; Baku, Gerhardt, Brekalo; Weghorst

FC Köln: Horn; Ehizibue, Mere, Czichos, Katterbach; Skhiri, Hector; Wolf, Rexhbecaj, Jakobs; Duda

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