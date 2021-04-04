Athletic Bilbao 0 - 1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)
2019-2020 İspanya Kral Kupası'nda, Athletic Bilbao ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Sociedad ezeli rakibini, 63. dakikada Oyarzabal'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.
Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Sociedad 1-0 kazanarak Kral Kupası'nın sahibi oldu.
İlk yarısı golsüz biten finalde Real Sociedad, kazanılan penaltı vuruşunu 63'te gole çeviren Mikel Oyarzabal'ın golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda Athletic Bilbao oyuncu değişiklikleriyle oyuna ortak olmaya çalıştı ancak maçta başka gol olmayınca Real Sociedad kupanın sahibi oldu.
Daha önce 86-87 sezonunda Kral Kupası'nı müzesine götüren Real Sociedad böylelikle tarihinde 2. kez mutlu sona ulaşmış oldu.
İspanya Kral Kupası'nda 2020-2021 sezonu finali 17 Nisan tarihinde Athletic Bilbao ile Barcelona arasında oynanacak.
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