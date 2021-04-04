04 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao 0 - 1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sociedad Kral Kupası'nı kaldırdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

2019-2020 İspanya 'nda, ile karşı karşıya geldi. ezeli rakibini, 63. dakikada Oyarzabal'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İspanya finalinde ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmayı Real 1-0 kazanarak Kral Kupası'nın sahibi oldu.

İlk yarısı golsüz biten finalde Real Sociedad, kazanılan penaltı vuruşunu 63'te gole çeviren Mikel Oyarzabal'ın golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda Athletic Bilbao oyuncu değişiklikleriyle oyuna ortak olmaya çalıştı ancak maçta başka gol olmayınca Real Sociedad kupanın sahibi oldu.

Daha önce 86-87 sezonunda Kral Kupası'nı müzesine götüren Real Sociedad böylelikle tarihinde 2. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

'nda 2020-2021 sezonu finali 17 Nisan tarihinde Athletic Bilbao ile arasında oynanacak.

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