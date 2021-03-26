26 Mart 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya Serie A'nın yayın ihalesi sonuçlandı! Tam 840 milyon euro...

Serie A'nın yayın ihalesi sonuçlandı! Tam tamına...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

İtalya 'nın 2021-2024 yılları için yerel yayın hakları firmasına satıldı. Buna göre firma, sezon başına 840 milyon euro ödeme yapacak.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, kulüplerinin bugün yaptığı toplantıda, 'ın sezon başı 840 milyon euro bedel önerdiği teklif, 20 takımdan 16'sının oyuyla kabul edildi.

Oylamada Genoa, Sampdoria, Crotone ve Sassuolo takımlarının ise SKY'ın teklifinden yana oy kullandığı belirtildi.

Buna göre, Serie A'da gelecek üç sezon boyunca DAZN, haftada oynanan 10 maçın tamamını kendisi verebilecek, ancak bunlardan sadece 7'si kendisine özel olacak. Kalan 3 maçı ise diğer sağlayıcılarla beraber ortak şekilde yayınlayabilecek.

Bu üç maç için Sky'ın 70 milyon euroluk ayrı bir teklif yaptığı ve bu konudaki görüşmelerin 29 Mart Pazartesi günü değerlendirileceği kaydedildi.

Serie A maçlarının önceki dönem yayın haklarını birlikte alan DAZN ve Sky Italia, karşılaşmaları kendi aralarında paylaşarak yayınlıyorlardı.

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