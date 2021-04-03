Son dakika spor haberleri: Lille Kulübü Yusuf Yazıcı'nın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı
Son dakika spor haberleri: Lille Kulübü, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mızdan corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Kenan Karaman, Zeki Çelik, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın ardından Yusuf Yazıcı'nın da corona virüsü testi pozitif çıktı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Zeki Çelik'in ardından Yusuf Yazıcı'nın da corona virüsü testinin pozitif olduğunu duyurdu.
🔴 Suite à son dernier test PCR Sars-Cov2, Yusuf Yazici a été confirmé positif. Notre joueur a été aussitôt placé en isolement dans le respect d'un protocole sanitaire adapté. #PSGLOSC— LOSC (@losclive) April 3, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...