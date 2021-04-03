Son dakika spor haberleri: Lille Kulübü Yusuf Yazıcı'nın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika spor haberleri: Lille Kulübü, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mızdan corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Kenan Karaman, Zeki Çelik, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın ardından Yusuf Yazıcı'nın da corona virüsü testi pozitif çıktı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Zeki Çelik'in ardından Yusuf Yazıcı'nın da corona virüsü testinin pozitif olduğunu duyurdu.



🔴 Suite à son dernier test PCR Sars-Cov2, Yusuf Yazici a été confirmé positif. Notre joueur a été aussitôt placé en isolement dans le respect d'un protocole sanitaire adapté. #PSGLOSC — LOSC (@losclive) April 3, 2021

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