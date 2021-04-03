03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Lille Kulübü Yusuf Yazıcı'nın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

Milli futbolcumuza corona şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

Son dakika spor haberleri: , milli futbolcumuz 'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mızdan corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Kenan Karaman, Zeki Çelik, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın ardından 'nın da corona virüsü testi pozitif çıktı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Zeki Çelik'in ardından Yusuf Yazıcı'nın da corona virüsü testinin pozitif olduğunu duyurdu.

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