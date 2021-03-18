18 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Alessandro Arlotti 18 yaşında futbolu bıraktı! Sebebi...

18 yaşında futbolu bıraktı! Sebebi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

'nun altyapısından yetişen ve takımlarından 'da forma giyen , Harvard Üniversitesi'ne kabul edilmesi üzerine aktif futbol kariyerine son verdi.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen , 18 yaşında futbolu bıraktı.

Genç orta saha, aktif futbol yaşantısına Harvard Üniversitesi'ne kabul edildiği için son verdiğini duyurdu.

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