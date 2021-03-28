28 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Gürcistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Gürcistan - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gürcistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

maçında ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gürcistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürcistan - İspanya maçı 28 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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