Dünya Kupası Elemeleri B grubu maçında Gürcistan ile İspanya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gürcistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri B grubu maçında Gürcistan ile İspanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gürcistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürcistan - İspanya maçı 28 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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