03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 2-0 Eibar (MAÇ SONUCU-ÖZET)

R. Madrid sürprize izin vermedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

İspanya 'nın 29. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 2-0 kazandı.

'in gollerini Marco Asensio (Dk. 41) ve Karim Benzema (Dk. 73) attı.

Eflatun-beyazlılarda sakat olan futbolcular Sergio Ramos, Dani Carvajal, Eden Hazard, Luka Modric ve Federico Valverde kadroda yer almadı.

'da puanını 63'e çıkaran Madrid takımı bir maç fazlasıyla 2.'liğe yükseldi. Ligde kalma mücadelesi veren ise 23 puanla 19. sırada kaldı.

Zorlu bir haftaya girecek olan Madrid, 6 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, 10 Nisan'da da ligde Barcelona ile evinde oynayacak.

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