03 Nisan 2021, Cumartesi
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Lazio 2 - 1 Spezia (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İtalya Serie A'da 29. hafta mücadelesinde Lazio ile Spezia karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Lazzari ve Caicedo'nun golleriyle 2-1 kazandı. İşte detaylar...
İtalya Serie A'da 29. haftada Lazio ile Spezia karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 56'da Lazzari'nin ve 89'da Caicedo'nun penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Spezia'nın tek golünü 73. dakikada Verde kaydetti.
9 KİŞİ KALDI
Ayrıca Lazio 90+6'de Lazzari'nin doğrudan, 90+7'de Correa'nın 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartlarla mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
Bu sonuçla Lazio puanını 52'ye yükseltip 6. sıraya yerleşirken, Spezia 29 puanla 16. sırada kaldı.
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