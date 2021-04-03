03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio 2 - 1 Spezia (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lazio son anlarda güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

İtalya Serie A'da 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ve 'nun golleriyle 2-1 kazandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A'da 29. haftada ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 56'da 'nin ve 89'da 'nun penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Spezia'nın tek golünü 73. dakikada kaydetti.

9 KİŞİ KALDI

Ayrıca Lazio 90+6'de Lazzari'nin doğrudan, 90+7'de 'nın 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartlarla mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Lazio puanını 52'ye yükseltip 6. sıraya yerleşirken, Spezia 29 puanla 16. sırada kaldı.

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