03 Nisan 2021, Cumartesi
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Paris Saint Germain - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig
Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain ile Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Paris Saint Germain - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Paris Saint Germain ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Paris Saint Germain - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PARIS SAINT GERMAIN - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Paris Saint Germain - Lille maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
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