15 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Pele'den Ronaldo itirafı geldi! Gol rekoru...

Pele'den Ronaldo itirafı geldi! Gol rekoru...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen , sosyal medya hesabından için paylaşımda bulundu ve gol rekorunu kırdığı için tebrik etti.

Brezilyalı futbol efsanesi , 'ta forma giyen 'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul ederek Portekizli yıldızı kutladı.

Pele, Twitter hesabından ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığım bugün sana sarılamamak. Yıllardır süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

3 Ocak'ta oynanan maçında futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten 36 yaşındaki Ronaldo, Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna gelmişti.

Pele ise sosyal medya hesabında yer alan biyografisine, "1283 golle en çok gol atan oyuncu." ifadesini eklemişti.

Öte yandan, 'da bugün oynanan maçında "hat-trick" yapan Ronaldo, toplam gol sayısını 770'e çıkardı.



Kaynak: AA
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