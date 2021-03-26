26 Mart 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Kanada 5-1 Bermuda (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)

Larin'den gol şov!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

Son dakika spor haberleri:  kapsamında evinde Bermuda'yı 5-1 mağlup etti. Temsilcisinde forma giyen 'ın yıldızlar ve 90 dakika forma giydi. Mücadelede Larin 3 gol kaydederek ülkesinin galibiyetinden büyük etki gösterdi. ( haberleri)

kapsamındaki grup maçlarının heyecanı sürüyor. temsilcisi , Bermuda ile karşılaştığı gruptaki ilk maçını 5-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini (3), ve kaydetti.

Mücadelede öne çıkan isim, yaptığı hat-trick ile 'ın yıldız forveti Cyle oldu. Bu arada yine siyah-beyazlıların Kanadalı kaptanı Hutchinson da maçta forma giydi.

Kanada; Surinam, Aruba, Cayman Adaları ve Bermuda'nın yer aldığı B Grubu'nda 3 puanla lider konumda bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Avrupa Elemeleri'nde ilk gün sona erdi! İşte toplu sonuçlar Avrupa Elemeleri'nde ilk gün sona erdi! İşte toplu sonuçlar
Juventus'tan Ronaldo açıklaması! Transfer... Juventus'tan Ronaldo açıklaması! Transfer...
Eski FIFA başkanına tarihi ceza! Eski FIFA başkanına tarihi ceza!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör