2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki grup maçlarının heyecanı sürüyor. Kuzey Amerika temsilcisi Kanada, Bermuda ile karşılaştığı gruptaki ilk maçını 5-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Cyle Larin (3), Richie Laryea ve Thep Corbeanu kaydetti.

Mücadelede öne çıkan isim, yaptığı hat-trick ile Beşiktaş'ın yıldız forveti Cyle Larin oldu. Bu arada yine siyah-beyazlıların Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson da maçta forma giydi.

Kanada; Surinam, Aruba, Cayman Adaları ve Bermuda'nın yer aldığı B Grubu'nda 3 puanla lider konumda bulunuyor.





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