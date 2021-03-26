26 Mart 2021, Cuma
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Kanada; Surinam, Aruba, Cayman Adaları ve Bermuda'nın yer aldığı B Grubu'nda 3 puanla lider konumda bulunuyor.
Kanada 5-1 Bermuda (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)
Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kanada evinde Bermuda'yı 5-1 mağlup etti. Kuzey Amerika Temsilcisinde forma giyen Beşiktaş'ın yıldızlar Atiba ve Larin 90 dakika forma giydi. Mücadelede Larin 3 gol kaydederek ülkesinin galibiyetinden büyük etki gösterdi. (BJK spor haberleri)
2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki grup maçlarının heyecanı sürüyor. Kuzey Amerika temsilcisi Kanada, Bermuda ile karşılaştığı gruptaki ilk maçını 5-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Cyle Larin (3), Richie Laryea ve Thep Corbeanu kaydetti.
Mücadelede öne çıkan isim, yaptığı hat-trick ile Beşiktaş'ın yıldız forveti Cyle Larin oldu. Bu arada yine siyah-beyazlıların Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson da maçta forma giydi.
Kanada; Surinam, Aruba, Cayman Adaları ve Bermuda'nın yer aldığı B Grubu'nda 3 puanla lider konumda bulunuyor.
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