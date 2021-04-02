Son dakika spor haberi: PSG'de Marco Verratti'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen Marco Verratti, corona virüsüne yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan oyuncunun karantinaya alındığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen İtalyan oyuncu Marco Verratti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, rutin kontroller sırasında Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 28 yaşındaki oyuncunun karantinaya alındığı belirtildi.
Fransa'daki Kovid-19 sağlık protokolleri gereği 10 gün boyunca karantina altında kalacak Verratti, takımının ligde Lille ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında Bayern Münih ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
Hafta içi oynanan milli maçlar sırasında sol uyluk bölgesinde ezilme meydana gelen Verratti'nin, bu süreçte tedavisinin tamamlanması planlanıyor.
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