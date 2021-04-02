02 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: PSG'de Marco Verratti'nin corona virüsü testi pozitif çıktı!

PSG'nin yıldızı Covid'e yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen , corona virüsüne yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan oyuncunun karantinaya alındığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

1. Futbol Ligi () ekiplerinden Paris Saint-Germain'de () forma giyen İtalyan oyuncu , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin kontroller sırasında Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 28 yaşındaki oyuncunun karantinaya alındığı belirtildi.

Fransa'daki Kovid-19 sağlık protokolleri gereği 10 gün boyunca karantina altında kalacak Verratti, takımının ligde ve ilk ayağında ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Hafta içi oynanan milli maçlar sırasında sol uyluk bölgesinde ezilme meydana gelen Verratti'nin, bu süreçte tedavisinin tamamlanması planlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Pirlo'dan radikal karar! 3 yıldız kadro dışı... Pirlo'dan radikal karar! 3 yıldız kadro dışı...
Orkun Kökçü ayın oyuncusu oldu! Orkun Kökçü ayın oyuncusu oldu!
Hocası resmen açıkladı! Milli yıldız corona virüsüne yakalandı Hocası resmen açıkladı! Milli yıldız corona virüsüne yakalandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör