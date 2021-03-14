İtalya Serie A'nın 27. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Napoli karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Milan ile Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Napoli maçı 14 Mart Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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