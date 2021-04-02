02 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Felipe Melo'dan Cristiano Ronaldo yanıtı! "Ağzını çalkalamalı"

Melo'dan Ronaldo yanıtı! Ağzını çalkalamalı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: Bir dönem 'da forma giyen , eski takımı 'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo'yu eleştirenlere flaş bir cevap verdi. Melo, " ona sahip olduğu için şanslı, ona saldıran her kimse ağzını çalkalamalı" ifadelerini kullandı.

İtalya 'da , Inter ve 'ta forma giyen ve bir dönem 'da oynayan , eski takımı Juventus'un dünya yıldızı 'yu eleştirenlere sert çıktı.

Tuttomercato'ya konuşan ve Ronaldo'yu eleştirenlere cevap veren Felipe Melo, "'yi nasıl eleştirebilirsin? Cristiano Ronaldo ve hayatım boyunca oynarken gördüğüm en iyi futbolcular. Bir şampiyondan, bir simgeden, sadece Juventus'un değil, dünya futbolunun bir efsanesinden bahsediyoruz. , onun gibi birini sorgulayamazsınız. Serie A ona sahip olduğu için şanslı, ona saldıran her kimse ağzını çalkalamalı" ifadelerini kullandı.

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