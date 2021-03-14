Son dakika spor haberi: Barcelona transfer bombasını patlatıyor! Manchester City'den Aguero...
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor. Son olarak, Paris Saint-Germain'e karşı oynadığı maçta Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Katalanlar, ligde de lider Atletico Madrid'in bir hayli uzağında kaldı. Lionel Messi önderliğinde yeni sezonda çıkışa geçmek isteyen İspanyol ekibi, ilk transferini Manchester City'den Aguero'yu alarak yapacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
Barcelona, Başkan Joan Laporta'nın çok istediği Sergio Aguero transferine çok yakın. İspanyol medyası As'ın haberine göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli golcü futbolcuyla anlaşma sağladı.
Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu sona ereceği için bonservis bedeli ödemeyeceği yıldız futbolcu için 2023'e kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.
İDDİALARI REDDETMİŞTİ!
Geçtiğimiz gün Barcelona'ya transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sergio Aguero, "Hala Manchester City'nin oyuncusuyum" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Bu sezon Manchester City'de sakatlığı nedeniyle birçok karşılaşmayı kaçıran Arjantinli golcü Premier Lig'de sadece 8 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
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