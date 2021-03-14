14 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Barcelona transfer bombasını patlatıyor! Manchester City'den Aguero...

Barça'dan Aguero bombası!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

ekiplerinden , yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor. Son olarak, Paris Saint-Germain'e karşı oynadığı maçta 'ne veda eden Katalanlar, ligde de lider 'in bir hayli uzağında kaldı. önderliğinde yeni sezonda çıkışa geçmek isteyen ekibi, ilk transferini 'den Aguero'yu alarak yapacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

, Başkan 'nın çok istediği transferine çok yakın. medyası As'ın haberine göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli golcü futbolcuyla anlaşma sağladı.

'deki sözleşmesi sezon sonu sona ereceği için bonservis bedeli ödemeyeceği yıldız futbolcu için 2023'e kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ!

Geçtiğimiz gün Barcelona'ya transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sergio Aguero, "Hala Manchester City'nin oyuncusuyum" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Bu sezon Manchester City'de sakatlığı nedeniyle birçok karşılaşmayı kaçıran Arjantinli golcü 'de sadece 8 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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