Lille - Nimes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Fransa Ligue 1'de Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Nimes karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Lille - Nimes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Lille ile Nimes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Nimes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - NIMES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Nimes maçı 21 Mart Pazar günü saat 19:05'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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