21 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Nimes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Lille - Nimes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

'de , ve 'in formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, - Nimes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 30. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Nimes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - NIMES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Nimes maçı 21 Mart Pazar günü saat 19:05'te 'te canlı yayınlanacak.

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