14 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Wilfried Zaha'dan flaş hareket! Premier Lig'de diz çökmeyen ilk futbolcu...

Zaha'dan flaş hareket! Premier Lig'de...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

İngiltere 'in 28. haftasında sahasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele öncesinde ırkçılığa dikkat çekmek için yapılan diz çökme eylemine Wilfried Zaha eşlik etmedi ve Premier Lig'de diz çökmeyen ilk oyuncu oldu. İşte detaylar...

İngiltere 'in 28. haftasında , evinde 'ı konuk etti. Siyahilere yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek için Ada futbolunda ritüel haline gelen maç öncesi diz çökme anına Wilfried Zaha eşlik etmedi.

28 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de geçen sezon Şubat ayında başlayan girişime artık devam etmeyeceğini söyledi.

"Bu yaptığımız şey benim için yeterli değil." diyen Zaha, "Diz çökmenin artık bir maç önü rutinine dönüştüğünü hissediyorum. Diz çökelim veya çökmeyelim, bazılarımız hâlâ ırkçı tacizlere maruz kalıyor ve bu durum bunu değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.

Premier Lig kulüpleri, Mayıs 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un ölümünün ardından 'Black Lives Matter' hareketini desteklemek için başlama vuruşundan önce diz çökmeye başladı.

Karşılaşmayı Palace, Luka Milivojevic'in tek golüyle kazandı. West Bromwich Albion'da ve Mbaye Diagne 90 dakika forma giydi.

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