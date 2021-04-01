01 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Erling Haaland Barcelona'ya mı gidiyor? İşte Mino Raiola ve Haaland'ın babasının o detayı...

Haaland Barcelona'ya mı gidiyor? İşte o görüşme...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

Son dakika spor haberleri: Dünyanın konuştuğu 'un yıldızı konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Norveçli süper star için menajer ve Haaland'ın babası, bu sabah başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Adı ve gibi takımlarla da anılan için da ciddi şekilde devreye girdi.

Sport'un görüntülü olarak verdiği habere göre menajer ve Haaland'ın babası, bu sabah Barcelona'ya indi ve onları başkan Joan 'nın şöforü aldı.

Haberde, menajer Raiola'nın Laporta ile iyi ilişkiler içinde olmasının Barcelona'yı Haaland transferinde bir adım öne geçirebileceği detayı da verildi.

Raiola, birçok takımın ilgilendiği Haaland'ın geleceğini için geçtiğimiz günlerde ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

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