Erling Haaland Barcelona'ya mı gidiyor? İşte Mino Raiola ve Haaland'ın babasının o detayı...
Son dakika spor haberleri: Dünyanın konuştuğu Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Norveçli süper star için menajer Mino Raiola ve Haaland'ın babası, bu sabah Barcelona başkanı Laporta ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Adı Real Madrid ve Manchester City gibi takımlarla da anılan Erling Haaland için Barcelona da ciddi şekilde devreye girdi.
Sport'un görüntülü olarak verdiği habere göre menajer Mino Raiola ve Haaland'ın babası, bu sabah Barcelona'ya indi ve onları başkan Joan Laporta'nın şöforü aldı.
Haberde, menajer Raiola'nın Laporta ile iyi ilişkiler içinde olmasının Barcelona'yı Haaland transferinde bir adım öne geçirebileceği detayı da verildi.
Raiola, birçok takımın ilgilendiği Haaland'ın geleceğini için geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ile görüşmeler gerçekleştirmişti.
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