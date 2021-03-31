Son dakika spor haberi: Premier Lig'de transfer için menajerlere en çok ücret ödeyen takım Chelsea! İşte dudak uçuklatan o rakam...
İngiltere Premier Lig'de sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Chelsea'nin, bu oyuncular için menajerlere ödediği ücret belli oldu. Ben Chilwell, Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Edouard Mendy ve Thiago Silva gibi yıldız isimleri kadrosuna katan İngiliz devi, Ada'da bu konuda kasasından en çok para çıkan kulüp oldu. İşte dudak uçuklatan o rakam... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Lig'de son bir yılda transferlerde oyuncu menajerlerine en çok ücret ödeyen kulüp, 35 milyon sterlinle Chelsea oldu.
İngiltere Futbol Federasyonu, 2020 Şubat ile 2021 Şubat tarihleri arasındaki bir yıl dönemde, Premier Lig ekiplerinin transferde oyuncu menajerlerine yaptığı ödemelerin miktarını duyurdu.
İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yavaşlayan futbol piyasasına rağmen bir yıl içinde menajerlere toplam 272 milyon sterlinin üzerinde ödeme yaparak önceki yılın miktarını (263 milyon sterlin) geride bıraktı.
Geçen yaz transfer sezonunda kadrosuna Ben Chilwell, Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Edouard Mendy ve Thiago Silva gibi önemli oyuncuları katan Chelsea, bir yılda futbolcu menajerlerine 35 milyon sterlinin üzerinde ücret ödeyerek bu alanda zirvede yer aldı.
Oyuncu temsilcilerine yapılan ödemede Chelsea'yi, 30,1 milyon sterlinle Manchester City, 29,8 milyon sterlinle Manchester United takip etti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinin menajerlere ödediği ücretler şöyle:
|Kulüp
|Menajer ücretleri (milyon sterlin)
|Chelsea
|35,247,822
|Manchester City
|30,174,615
|Manchester United
|29,801,555
|Liverpool
|21,652,589
|Tottenham
|16,520,177
|Arsenal
|16,462,480
|Everton
|14,071,886
|Wolverhampton
|12,598,466
|Leicester City
|12,518,018
|Newcastle United
|11,349,953
|West Ham United
|9,689,567
|Fulham
|9,347,927
|Aston Villa
|8,928,343
|Brighton and Hove Albion
|7,496,038
|Sheffield United
|7,081,018
|Leeds United
|7,034,943
|Southampton
|6,804,154
|Crystal Palace
|6,760,093
|Burnley
|4,458,520
|West Bromwich Albion
|4,222,059
|Toplam
|272,220,223
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